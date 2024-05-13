SUBÜ Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri otizm farkındalık eğitimini iş dünyası iş birliği ile gerçekleştirdiler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi Bölümü öğrencileri, ‘Terapatik Rekreasyon’ dersi çerçevesinde sektörle ortak düzenlenen faaliyette otizm farkındalık eğitimi aldılar. Staj ve istihdam alanlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen ortak etkinliğe Ayşe Sadi Ünal Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ev sahipliği yaptı. Öğrencilere mihmandarlık eden Öğretim Görevlisi Hasip Cana, SUBÜ’nün sahada her zaman güçlü bağlantıları bulunduğuna ve öğrencilerin saha ile irtibatlı olmasına büyük önem verdiklerini belirterek, merkezin müdürü Muhammed Çağlayan ve okul yöneticilerine teşekkür etti.