Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekiplerinin durdurduğu şahsın, ’kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şahsın ayrıca ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan da arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Kasım günü saat 07.40 sıralarında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde O.D. isimli şahsı durdurdu. Şahsın yapılan kontrollerinde, ’kasten öldürme’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu ve ’hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçundan da arandığı tespit edildi.

Emniyet ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü diğer çalışmalarda ise ’binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan S.Ş. de aynı gün yakalandı.

O.D. ve S.Ş., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.