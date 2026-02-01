Sabah itibarıyla gram altın alışta 7.220,98 liradan, satışta ise 7.400,13 liradan işlem görüyor.
22 ayar altının alış fiyatı 6.602,12 lira olurken, satış fiyatı 6.989,10 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altında ise alış 4.004,07 lira, satış 5.295,70 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın alışta 11.829 liradan, satışta 12.068 liradan işlem görürken, eski çeyrek altının satış fiyatı 11.920 liraya ulaştı. Yarım altın 24.136 liradan satılırken, tam altının satış fiyatı 48.088 lira seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: HABER MERKEZİ