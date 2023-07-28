Yangın, Aydın'ın Karacasu ilçesinde bulunan Cabi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O.'ya ait marangoz atölyesinde akşama saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve eve de sıçradı. Alevleri fark mahalle sakinleri, çıkan yangın için itfaiyeyi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında alevlerin arasında kalan 09 H 4621 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.