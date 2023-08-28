Dün öğlen saatlerinde Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil refüje çarptı ve ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Olay, Orhangazi-Bursa karayolu üzerinde, Gemlik Polis kontrol noktası yakınlarında gerçekleşti. 16 ZG 535 plakalı otomobil, Bursa istikametinden Gemlik istikametine doğru ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje daldı. Hızını alamayan otomobil, bariyerlere çarparak ancak durabildi. Neyse ki, otomobilin sürücüsü kaza anında hafif sıyrıklarla atlattı.

Otomobilde meydana gelen ağır hasar nedeniyle, çekici yardımıyla araç refüjden kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili detaylı soruşturmanın başlatıldığını belirtti.