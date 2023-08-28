Bozüyükspor tarafından organize edilen Zafer Kupası u-12 futbol turnuvası finalinde İnegölspor ile Kafkasspor karşı karşıya geldi. Şampiyon, Mustafa Atar’ın çalıştırdığı Yeşil Siyahlılar oldu.

Pazar günü gerçekleştirilen Bozüyük Zafer Kupası Futbol Turnuvasına Bozüyükspor, Eskişehirspor, İnegölspor, İnegöl Altınordu, Kütahya Mavi Şimşekler, Olimpik, Bursa Osmangazi, Kafkasspor, İnegöl Genç Yıldızlar, Vitraspor ve Yeni Karaman kulüpleri katıldı. İnegölspor ve Kafkasspor gruplarını lider bitirdi. Bordo Beyazlılar yarı finalde Bursa Osmangazi’yi, Yeşil Siyahlılar da Olimpik takımını geçerek adını finale yazdırdı. Finalde Kafkasspor, 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve şampiyonluğa uzandı. Turnuva sonunda sporculara madalyaları ve kulüplere kupaları taktim edilirken; Kafkasspor’dan Gökay Balaban turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.