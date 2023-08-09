2024 yılında hayata geçmesi beklenen bir kararla, otomobil üretim sektöründe krom kaplamaların kullanımı yasaklanacak. Araçlara prestijli bir görünüm kazandırmada sıkça başvurulan bu yöntem yerine, yeni ve çevre dostu malzemeler arayışı başlayacak. Avrupa Birliği, otomobil üretiminde krom kaplamaların yasaklanmasına yönelik bir adım atmış durumda.

Krom kaplamaların yasaklanmasını öngören yasa, 2024 yılında resmi olarak yürürlüğe girebilir. Bu yasakla birlikte, otomobil üreticileri üst sınıf hissiyatı korumak için alternatif malzemeler üzerinde çalışacaklar. Kararın temel sebebi ise sağlık kaygıları. Krom kaplama işlemi sırasında havaya salınan emisyonların akciğer kanserine yol açabileceği belirtiliyor. Uzman raporlarına göre, bu emisyonların dizel egzoz gazlarından 500 kat daha zararlı olduğu ifade ediliyor.

Zararlı emisyon miktarını azaltmak amacıyla başka kimyasal duman bastırıcıların kullanılması düşünülmüş olsa da, bu maddelerin de yüksek seviyelerde toksik bileşenler içerdiği ve dolayısıyla sağlık riski taşıdığı ortaya çıkmıştır.

Krom kaplama sadece otomobillerde değil, aynı zamanda günlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız mutfak gereçleri, aydınlatma ürünleri ve banyo aksesuarları gibi birçok alanda da kullanılmaktadır.

Renault'un önde gelen tasarımcılarından Gilles Vidal'a göre, çevre dostu malzemeler krom kaplamaların yerine geçebilir. Fransız markası, arduvaz ve mantar kaplamaların yanı sıra %60 oranında geri dönüştürülmüş alkantara gibi inovatif materyalleri otomobillerinde kullanarak bu dönüşümü başlatmıştır.