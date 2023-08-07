Kameralara yansıyan görüntülerde, iki otomobil arasındaki tehlikeli takip anları izleyenleri hayrete düşürdü. Filmleri aratmayan bu kovalamacanın, Altınova ilçesi yakınlarında Osmangazi Köprüsü'ne sadece birkaç metre kala gerçekleşmesi dikkat çekti.

Görüntülerdeki otomobillerden birinin sürücüsünün, kendisini daha önce dolandırdığı iddia edilen kişileri trafikte fark etmesiyle takibe başladığı belirtildi. İddiaya göre, mavi renkli otomobil sürücüsü, takip edildiğini anlayınca otoyolda tehlikeli manevralar yaparak yol vermeyi reddetti.

Kaza riskiyle karşı karşıya kalan araçlar, gişeleri geçtikten sonra yol kenarında durdu. Bu noktada sürücüler arasında gerilimli bir diyalog yaşandığı ve mavi araçtaki şahısların hızla hareket etmeye çalıştığı kameralara yansıdı. Yalova'da O-5 Otoyolu'nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde, trafiğe yansıyan şaşırtıcı olaya karşın takipçi araç sürücüsünün avukatı olduğunu belirten bir kişi, görüntülerle ilgili yazılı açıklama yaparak adli süreç başlattıklarını ifade etti.

Avukat, yaşananları şu şekilde anlattı: "Müvekkilim, 2 gün önce tatile giderken mavi arabadaki şahıslar tarafından dolandırılmıştır. Dönüş yolunda bu kişilerle karşılaşınca polisi arayarak aracı takip etmeye başlamıştır. Ancak şahıslar kendilerini takip edildiğini anlayınca kaçmaya çalışmış ve sonrasında kaza yaparak kurtulmaya çalışmışlardır."