Denizli'de gelin alayı sonrası şehri gezen düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. Kaza, gelini almaya giden otomobillerin de bulunduğu 8 aracın birbirine çarpmasına neden oldu ve bu durum an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

En Mutlu Günleri Zehir Oldu

Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında, gelin almadan dönen kovboyun eğlencenin yapılacağı salona geçmeden önce şehir turu yapmak istediği sıralarda gerçekleşti. En önde kameramanın bulunduğu hafif ticari aracı takip eden konvoy, kırımızı ışığa geldiğinde genç çiftin düğün günü bir anda zehir oldu.

Kameramanın olduğu hafif ticari aracın kırmızı ışığa takılmadan son saniye geçti. Ama arkasından gelen araba o kadar da şanslı olamadı. Kırmızı ışığın birden yanmasıyla ani fren yaptı. Arkasındaki 7 arabaya da ani fren yaptırmak zorunda kaldı. Araç sürücüleri her ne kadar da fren yapsa da kazadan kurtulamadı. Gelin arabasının saniyeler önce önüne geçen bu otomobile çarpmasıyla başlayan çarpışma zinciri, konvoydaki 8 aracın domino taşı gibi bir vurmasıyla devam etti. Kazaya karışan araçlardakiler büyük bir panikle kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.