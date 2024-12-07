Kocaeli’de polis ekipleri, toplumsal farkındalık oluşturmak ve özel öğrencilerin sosyal hayata tutunmasını sağlamak amacıyla trafik eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Trafik Eğitim Parkı’nda Köseköy Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nden gelen özel birey öğrenciler misafir edildi. Keyifli ve öğretici bir gün geçiren özel birey öğrenciler, trafikte emniyet kemerinin takılması ve karşıya geçerken uyulması gereken kurallar gibi önemli konuları öğrenme fırsatı buldu. Toplumsal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonuna destek olmak için düzenlenen program kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Birimi’nde görevli polisler, öğrencilere hem teorik hem de pratik trafik eğitim verdi. Trafikte nasıl davranılması gerektiği eğlenceli ve interaktif şekilde öğrenen özel öğrenciler, program sonunda bisikletlerle parkurda tur attı.