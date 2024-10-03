Bursa’nın Yenişehir ilçesinde aniden rahatsızlanıp felç geçiren 62 yaşındaki adam, doktorların ’yürüyemezsin’ demesine aldırış etmedi. Rehabilitasyon merkezine giden adam, azmiyle tekrar yürümeye hatta koşmaya başladı. Menteş ailesi ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulayan görevliler büyük sevinç yaşadı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Çelebi Mahallesi’nde çobanlık yaparak yaşamını sürdüren 62 yaşındaki Ali Menteş, ansızın rahatsızlanarak felç geçirdi. 3 aydır vücudunun neredeyse tamamını kullanamayan 2 çocuk babası Menteş, hastanelere gitmesine rağmen yatağa mahkum oldu. Yenişehir’de faaliyet gösteren Destek Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de şansını deneyen Menteş, burada Uzman öğretici, psikolojik danışmanı Özlem Tekyıldırım ile tanıştı. Psikolojik danışmanı himayesinde tedavi programını düzenli bir şekilde yerine getiren Menteş, 75 günlük program sonrası kendi başına ayağa kalktı. Menteş, 75 günlük çalışma sonrası eski sağlığına kavuşarak hayatına devam etti.

Psikolojik danışman Özlem Tekyıldırım, "Ali bey 6 ay önce kurumumuza başvuru yaptığında felç geçirmişti. Bir çok hastane ve rehabilitasyon merkezinde tedavi sürecine girmesine rağmen yürüyemiyordu. Kurumumuza geldiğinde fizyoterapist arkadaşlarımız ile birlikte güzel bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Manuel yöntemler ve cihazlarla Ali beyin tekrar yürüyebilmesi için psikolojik destek verdik. Manuel uygulamalar gerçekleştirdik. 2 buçuk ay her gün fizik tedavi uyguladık ve sonucu aldık" diye konuştu.

Felç geçirdikten sonra tekrar yürümeye başlayan Ali Menteş ise, "Birkaç yere gittim ancak olumlu sonuçlanmadı. Sonrasında Yenişehir’de bulunan bir rehabilitasyon merkezine gittim. 2 buçuk ayda tekrardan yürümeye başladım. Çok mutluyum" dedi.