Ancak, evlerinde tıbbi cihazlarla tedavi gören kişilerin bu düzenlemeden muaf tutulacağı açıklandı. Sağlık sorunları nedeniyle elektrikli cihazlara bağlı olarak yaşayan bireylerin evleri, bu uygulamadan etkilenmeyecek.

Tıbbi cihaz kullanan hastaların, bağlı oldukları elektrik dağıtım şirketine sağlık raporlarını sunarak yazılı başvuruda bulunmaları gerekecek. Bu düzenleme, diyaliz makineleri, solunum cihazları gibi cihazları kullanan hastaların mağduriyetini önlemeyi hedefliyor. Elektrik dağıtım şirketleri, rapor sürelerinin bitmesine 20 gün kala abonelere raporun yenilenmesi gerektiğini hatırlatacak ve planlı kesintiler öncesinde de bu kişilere önceden bilgi verilecek.

Yeni tarife modeline göre, Şubat ayı itibariyle yıllık tüketimi 5 bin kWh’yi geçen abonelerin elektrik faturaları, indirimli tarifeden değil, son kaynak tedarik tarifesinden hesaplanacak. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, mevcut tüketimlere göre abonelerin yüzde 97’sinin bu değişiklikten etkilenmeyeceğini belirtti.

Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, AFAD’ın geçici barınma yerleri, dernekler ve sağlık sorunları nedeniyle tıbbi cihaz kullanan aboneler ise bu düzenlemeden muaf tutulacak.