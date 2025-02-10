Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde gerçekleştiriliyor. Muayenelerin daha etkin ve sağlıklı yapılabilmesi için bu çalışmalar kamu ve özel sektör işbirliğiyle devam ettiriliyor.

Bu çerçevede Türkiye'de 214 sabit, 75 seyyar, 18 seyyar traktör ve 5 motosiklet muayene istasyonu olmak üzere toplam 312 istasyonla hizmet veriliyor.

Geçen yıl bu istasyonlarda toplam 12 milyon 559 bin 180 araç muayene edildi. Bu araçlardan 8 milyon 961 bin 119'u hafif kusurlu, 3 milyon 233 bin 257'si ağır kusurlu, 153 bin 612'si emniyetsiz, 211 bin 192'si ise kusursuz olarak belirlendi.

Muayeneden geçemeyen araçlarda, en sık tespit edilen kusurlar arasında fren sistemleri, kuvvetleri ve lambalar, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ve yolcu araçlarının koltukları öne çıktı.

"Muayeneyle trafikte teknik kusurları araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik kazalarının en büyük nedeninin sürücü hataları olduğunu, bununla birlikte araçların teknik kusurlarının da kazaların ikinci önemli nedeni olarak öne çıktığını belirtti.

Bakanlıkça düzenlenen ve operasyonları yine Bakanlığın denetiminde olan TÜVTÜRK'ün araç muayene sistemiyle bu hizmetin verildiğini anımsatan Uraloğlu, "Araçlardan kaynaklı teknik hataların tespit edilmesi ve bu kusurların giderilerek araçların trafiğe güvenle çıkmasında çok önemli bir rol üstleniyoruz. Bu sayede trafikte teknik kusurları olan araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz." dedi.

Uraloğlu, muayene sürecinde ağır kusurlu veya emniyetsiz olduğu belirlenen ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçların, bu kusurlar giderilmeden onaylanmadığını vurguladı. Böylece, risk oluşturabilecek araçların trafiğe çıkmalarının önlendiğini ifade etti.

Uraloğlu, "TÜVTÜRK araç muayene sistemiyle Türkiye'de yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önüne geçilmesini sağlıyoruz. Kara ulaşımı kaynaklı karbon emisyonu, yakıt verimliliği ve araçların işletme giderleri gibi birçok alanda da ülkemize katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

eçen yıl muayeneden geçirilen araç sayıları şöyle: