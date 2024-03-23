Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ’da sezonun bitmesiyle birlikte pistler boş kalırken, oteller kapıları bir sonraki sezona kadar kapattı. Son iki gündeki kar yağışı ile birlikte kar kalınlığı ise 58 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ Oteller Bölgesinde kar kalınlığı, son yağışların ardından 58 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4, en yüksek sıfırın üstünde 4 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Mart ayı sonunda sezonun biteceğini belirten Karina Otel Genel Müdürü Ali Faik Korkmaz, "Ay sonunda sezonun biteceğini düşünüyoruz. Otelimizi ay sonunda kapatıyoruz. İki gündür yağan kar yağışı bizi şaşırttı. Bayramdan sonraya kadar uzatalım mı diye düşündük ama önceden yapılan rezervasyonlar da kararımızda etken oluyor. Rezervasyon sayılarındaki düşüşten dolayı ay sonu kapatmayı planladık. Uludağ’da bizden başka açık otel yok. Sadece biz açığız. Geçen hafta bazı otellerden bize geçiş oldu. Gelen misafirlerimizi otelimizde ağırlıyoruz. Bu sezonu yüzde 25-30 doluluk oranında geçirdik. Otelimizi aralık ayı ortasında açtık. Mart sonunda kapatıyoruz. Bu sezon ortalama yüzde 27 doluluk oranımız var. Bu da bizim açımızdan iyi bir sonuç değil. Biz aynı zamanda event oteliz. 500 kişilik toplantı salonumuzda seminer, toplantı ve workshop oluyor. Onlara rağmen yüzde 27 doluluk oranında kaldık maalesef. Tamamen kar yağışına bağlıyız. Biraz da Uludağ’ın tanıtımı da etken. O konu da eksiklik görüyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla birlikte eğlenmek için Uludağ’a gelen Sevdi Mutlu, "Çocukları eğlendirmeye çalışıyoruz, kayak yapıyoruz. Bugün fazla kar yağdığından dolayı kayamadık. Kaymak için kendimize zemin yapıyoruz. Çocuklar insan arıyorlar. İlk geldiğimizde kimse yoktu çocuklar korktu. Ama insanları görünce alışmaya başladılar. Genelde ocak şubat aylarında kar yağdığı zaman geliyoruz. Şu an otelde kalanlar için Uludağ’a gelmek mantıksız. Kayak pistleri, faaliyetler ve eğlence mekanları kapalı. Bursa’da yaşayanların gelmesi uygun. 2-3 saatliğine günübirlik eğlenip gidebilirler" dedi.

Öte yandan Uludağ’da konaklama fiyatlarının çok yüksek olmasının da rezervasyonlarda etkili olduğu ifade edildi.