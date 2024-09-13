CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Anayasa şunu yazıyor; ’360 milletvekilinin seçim kararı olursa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir’ Bunu AK Parti, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri içinde bizim kendilerine bir cümlemiz var; tam ortasında. Bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2,5’uncu yılda erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi. Özel, ilk olarak İzmit’te bir otelde düzenlenen "Emek Büroları Akademik Kurul Toplantısı"na katıldı.

"Kocaeli emeğin başkenti"

Özgür Özel, Kocaeli’nin emeğin başkenti olduğunu ifade ederek, "31 Mart seçimlerinden sonra kazanamadığımız 3 şehre çok üzüldüğümü ifade etmiştim. Bunlardan biri Kocaeli, diğeri Gaziantep, biri de Samsun’dur. Bu şehirler Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde çok önemlidir, yıllarca büyükşehirlerini yönettiği kentlerdir. Kocaeli’de bir olan belediye sayısını 3’e çıkarmış olmamız kabul edilebilir değil" dedi.

"İktidara gidiyoruz"

Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin dört bir yanında emek bürolarının çalışacağını kaydeden Özel, "Bundan sonra Kocaeli’den çıkan, burada başladığımız emek mücadelesiyle, alın terinin karşılığını artık alma değil, verme yolunda attığımız önemli adımda bugünü hatırlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte muhalefet partisi olmanın bilinciyle emeğin hakkını almanın, emeğin yanında durmanın toplantılarını yapıyordu. Oysa şimdi bundan sonraki süreçte, ’Emeğin hakkını nasıl vereceğiz?’, ’Emekçinin hakkını nasıl vereceğiz?’, ’Alın terinin karşılığını nasıl vereceğiz?’ bunları konuşuyoruz çünkü iktidara gidiyoruz, iktidara yürüyoruz, iktidara hazırlanıyoruz. Emek büroları bugün burada bir kez daha geçim, çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi için yola çıkacak. Emek bürosu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişe dayanan önemli bir markası. Bugün geçmişte bu bürolara katkı sağlamış olan çok kıymetli büyüklerimizde bu toplantıda bulundular. Sayısız isim de emek bürolarına geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sağlayacak. Emek büroları bu kez iktidar yürüyüşünde Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar programını nasıl hazırlayacağını konuştuğu bir süreçte hayata geçirildi" dedi.

"Türkiye’yi nasıl yöneteceğimize dair ortaya koyduğumuz program çalışmamızın tam başındayız"

CHP’nin 4-9 Eylül tarihleri arasında son zamanların en uzun süreli kurultayını gerçekleştirdiğini dile getiren Özel, "1930’larda, 1940’larda olduğu gibi. Bir haftayı bulan bir kurultay yaptı. Kurultayımız adı ’Değişim Kurultayı’ydı. Ve kurultayımızda önce neredeyse oy birliğiyle, komisyonda oy birliğiyle, genel kurulda da bazı maddelerin yarısından çoğu mutabakatla, pek çoğu bir karşı oya karşı, en çok itiraz alan madde dahi bin 300 oy içinde 36 karşı oy alarak, tam bir mutabakatla hayata geçti. Biz geçen hafta partiyi nasıl yöneteceğimize dair mutabakata vardık. Ardından iki gün hazırlık toplantılarını yaptık. Şimdi Türkiye’yi nasıl yöneteceğimize dair ortaya koyduğumuz program çalışmamızın tam başındayız. Bundan 6-8 ay sonra program kurultayımız topladığımızda, orada Cumhuriyet Halk Partisinin bundan yaklaşık 20 yıl önce yazılmış, 2008 yılında son şekli verilmiş programını çağın ihtiyaçlarına uygun, daha kısa, daha net, daha kolay okunabilir, daha kolay erişilebilir bir şekilde hazırlayıp, oradan her bir bakanlık, her bir alan için çözüm önerilerimizin yani politika notlarımızın ortaya çıkacağı bir sürecin içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

"Erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim"

Özgür Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gidiyor. 2025 yılının kasım ayı sayın Erdoğan’a bir çağrı yaptığımız tarihtir. Kendisi geçmişte çok tartışıldı. Bu 2. dönemi mi, 3. dönemi mi. Kendileri anayasa aksini yazmasına rağmen, anayasa değişikten sonra ’2. dönemimiz’ diyordu. Yüksek Seçim Kurulu bu fikre iştirak etti, bu yönde karar verdi. Kendisi, seçimleri cumhurbaşkanı yenilediği halde yeniden aday olabildi. Bu durumda yani 2. döneminin içinde kendisi seçim kararı alırsa yeniden aday olamıyor. Çok net. YSK’nın kararına göre ve kendi geçmiş dönemde de yani ’2. döneme aday oluyoruz’ dedikleri süreçte anayasa şunu yazıyor; ’360 milletvekilinin seçim kararı olursa mevcut cumhurbaşkanı son bir kez aday olabilir’ Bunu AK Parti, MHP ile birlikte başaracak çoğunluğa sahip değil. Bize, muhalefete ihtiyaçları var. 360 rakamını yakalayabilmeleri içinde bizim kendilerine bir cümlemiz var; Tam ortasında, bu tartışmalı 5 yılın yarısı sizden, yarısı bizden. 2,5’uncu yılda gelip erken seçim kararı alıyorsanız biz varız, seçimleri yenileyelim. Sonrasında bir daha gelip kapımızı çalmayın. Yani Erdoğan’ın, yeniden aday olma iddiası varsa son tarih 2025 kasımdır. 2025’in kasımında yapılacak seçimde Türkiye’yi bütün bu sıkıntılarından kurtarmaya talibiz. Bu sorunları çözemeyen, işsizliği bitirmeyen, yoksulluğu derinleştiren bu iktidar. Hala daha eğer kendine güveniyorsa, en güçlü adayları hala sayın Erdoğan ise buyursunlar, gelecek sene 2025 yılının kasım ayında erken seçimde Türkiye, 2. yüzyılda dertlerine kim çare olacak kararını versin. Biz diyoruz ki, ’Tüm dertlerin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Patisi’ Bu özgüvenle buradayız. Şimdi kim özgüven gösteriyor, kim milletten kaçıyor bunu test edeceğimiz bir süremiz var. Biz bu yılın ilk yarısını adeta hükümet programını milletimizle birlikte yazacağımız ve bu ülkeyi bundan sonra nasıl yöneteceğimizi milletimize anlatacağımız bir sürecin ilk evresini ilk 6 ayda, ikinci evresini de ondan sonraki 6 ayda sürdüreceğiz."

Özgür Özel, emek bürolarında görevli kişilerin hem masa başında hem de sahada faaliyet göstereceğini bildirdi.

"Bu kentin CHP’nin iktidarına giderken en büyük sıçramaları yaşayacağı bir kent olacağını hep birlikte göreceğiz

Kocaeli’yi, hedeflerinde olan 3 kritik şehirden biri olduğu için çok önemsediklerini kaydeden Özel, "15-16 Haziran 1970’de yapılan işçi direnişinin merkezlerinden biri olduğu için çok önemsiyoruz. İlk adımın Kocaeli’den atılmasını çok önemsiyoruz. Kocaeli’nin emeğin başkenti olması, CHP’nin bunu savunan bir parti olması, Kocaeli’deki işverenlerin, Kocaeli’de emekçiler dışındaki kesimlerin kaygı duyacağı değil, aksine çok daha mutlu Kocaeli, çok daha zengin bir Kocaeli, hep birlikte daha çok kazanıp, daha çok üretip, daha adil paylaşacağımız Kocaeli’nin, Türkiye’deki bu yürüyüşün ilk adımı olmanın onurunu yaşayan bir kent olacağını vurgulamak istiyorum. Bundan sonra emek büroları 81 kentte, 973 ilçede, dünyanın pek çok ülkesinde çalışırken bir pergel misali bir ayağı hep Kocaeli’de olacak. Bu kentin CHP’nin iktidarına giderken en büyük sıçramaları yaşayacağı bir kent olacağını hep birlikte göreceğiz" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir"

Özgür Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi artık muhalefet partisi değildir. Nasıl muhalefet edeceğine, nasıl karşı çıkacağına, nasıl itiraz edeceğine karar veren bir süreci çoktan geride bıraktık. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin 1. partisidir. Kuruluş itibariyle de öyledir. Girdiği son seçimler itibariyle öyledir. Anketler itibariyle de öyledir. Bugün sahadaki beklenti ve gördüğü toplumsal karşılıkta da öyledir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin 1. partisidir, iktidar partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi genel iktidar için geri sayımda olan bir partidir. Bu geri sayım süreci büyük bir mutlulukla, şevkle, tadını çıkararak değil, canımızı dişimize takarak, çalışarak tamamlamak zorundayız. Yük ağırdır. En basitinden 22 yıllık bir enkaz önümüzdedir."