Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış olan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında yeni bir detay ortaya çıktı: Salim Güran'ın işçisi Ramazan Atasoy’un, cinayetin baş şüphelisi olan Salim Güran’a gönderdiği mesajda, "Henüz bende değil, daha ölmemiş" ifadesi yer alıyor.

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna gitmiş ve kurs sonrası eve dönmemişti. 19 gün süren arama çalışmalarının ardından, Narin’in cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nin yatağında bulunmuştu. Olayla ilgili olarak şimdiye kadar 10 kişi tutuklandı ve soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Salim Güran’ın işçisi Ramazan Atasoy'un Salim Güran'a gönderdiği mesajda, "Henüz bende değil, daha ölmemiş" ifadesi cinayetin çözülmesine dair önemli bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Ayrıca, soruşturma dosyasına giren bir ses kaydında, cinayetin detayları ve şüpheliler arasındaki konuşmalar ortaya çıktı. Halk TV muhabiri Ferit Demir, bu kayıtlar sayesinde cinayetin sırlarının çözüldüğünü ve Narin'in Ramazan Atasoy’a sağ teslim edildiğini belirtti.

Olayla ilgili olarak tutuklanan kişiler arasında Ramazan Atasoy’un da bulunduğu, Narin'in kaybolduktan sonra bu kişiyle telefon görüşmeleri yaptığı ifade ediliyor. Bu görüşmelerde Salim Güran’ın, "Ramazan, kız öldü mü?" şeklindeki sorusu da kayıtlar arasında yer alıyor.

Narin Güran’ın kaybolduğu gün ailesi tarafından yapılan aramalar sonuç vermeyince, babası Arif Güran durumu yetkililere bildirmişti. Arama kurtarma ekipleri mahallede ve çevresinde geniş çaplı çalışmalar yapmıştı. O sırada Narin’in ağabeyi E.G., kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmış, ancak ısırık izlerinin Narin’e ait olup olmadığı belirlenemeyince serbest bırakılmıştı. Daha sonra, Narin’in amcası ve mahalle muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin’in kıyafetlerindeki DNA örnekleriyle eşleşmesi üzerine Salim Güran tutuklanmıştı.

Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde yapılan incelemede, cesedin çuvalla dereye atıldığı ve üzerinin taşlarla kapatıldığı tespit edildi. Soruşturma devam ederken, cinayetle ilgili detaylar ve şüphelilerin ifadeleri, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynuyor.