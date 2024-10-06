Çekmeköy Belediyesi’nin toplu açılış ve temel atma törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, açılışı yapılan ilçenin ilk çocuk gündüz bakımevinde Çekmeköy Belediyesi’nin “Neşeli Fındıklar” projesi kapsamında minik öğrencilere fındık dağıtımı yaptı.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in yerel seçimlerden önce verdiği vaatlerden biri olan ilkokullarda öğrencilere ücretsiz fındık dağıtımı projesi ile Ordu ve Giresunlu üreticilerden temin edilen fındıklar paketlenerek okullarda dağıtılmaya hazır hale getirildi. Bu kapsamda ilk fındık dağıtım Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı programda Çekmeköy Zübeyde Hanım Çocuk Gündüz Bakımevi’nde yapıldı. İlçedeki 22 okulda yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaşacak fındıklar, özenle paketlenerek dağıtıma hazır hale getirildi.

Çocuklardan sıcak karşılama

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’le birlikte gündüz bakımevini ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, okulun işleyişi ve detaylar hakkında bilgi alırken sınıflarda öğrenciler tarafından sıcak şekilde karşılandı. Çocuklar, "Özgür amca seni çok seviyoruz, okulumuza hoş geldin" derken, Özgür Özel de çocuklara CHP ile özdeşleşen kalp işaretiyle karşılık verdi. Çocuklarla sohbet eden Özgür Özel, oyuncaklarla oynayan çocuklara da eşlik etti.

“Başkanımızı tebrik ediyorum”

Ziyaret sırasında projeyi değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Başkanımız bu vaadi verdiğinde açıkçası şaşırmıştım. Dedim ki İstanbul’da fındık nereden. Dediler ki burada çok sayıda Giresunlu, Ordulu yaşıyor ve hepsinin memleketlerinde 3 dönüm, 5 dönüm bahçeleri var fındıklarını topluyorlar. Az olduğu için de satmaları zor. Orhan Başkan ’hepsinin fındığını ben alacağım’ dedi. O zaman enteresan bir vaat olarak düşünsem de o fındıklar gidilmiş bulunmuş, alınmış ve paketlenerek dağıtıma hazır hale getirilmiş. Şimdi de tüm okullarda dağıtılacak. Bugün ilk dağıtımı Çekmeköy’de gündüz bakımevinde biz yaptık. Çekmeköy’deki tüm çocukların beslenmesine Çekmeköylülerin ürettiği fındıklar girecek. Ayrıca fındık çocuk gelişimi için çok önemli. Bu fındıkları böyle değerlendirmek çok isabetli olmuş, başkanımızı tebrik ediyorum” dedi.

“Sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz”

Projeyi titizlikle çalışıp hayata geçirdiklerini belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Çekmeköy’de yaşayan Ordu ve Giresunlu hemşehrilerimin fındıklarını alıp, öğrencilerimizin beslenme çantasına koyacağım sözünü vermiştim. Bugün temel atma törenimiz sonrasında sayın genel başkanımızla birlikte ilçemizin ilk kreşi olan Zübeyde Hanım Çocuk Gündüz Bakımevi’nde öğrencilerimize fındıklarımızı dağıttık. Önümüzdeki haftalardan itibaren okullarımıza bu fındıkları teslim edeceğiz. Çocuklarımızın beslenme çantasında yerini alacak fındıklarımız yine Çekmeköy’de ikamet eden Karadenizli hemşehrilerimizin bahçesinden buraya geldi. Komşularıma verdiğim sözleri bir bir yerine getirecek, çocuk, genç, yaşlı herkesin mutlu olduğu gülen ve güler yüzlü bir Çekmeköy oluşturacağız” dedi.