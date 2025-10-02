

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarını ziyaret etti. Özel, yaklaşık 4 saatlik görüşmelerin ardından cezaevi çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. İsrail askerlerinin Gazze'ye giden Sumud Filosu'na müdahalesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Özel, "Sumud Filosu’na saldırı büyük bir ahlaksızlıktır. Orada 37 tane bizim vatandaşımızın da, dünyadan gelen tüm aktivistlerin tutuklanması uluslararası hukuk açısından da son derece sakıncalı bir durumdur. Burada sandılar ki bir ara Sumud Filosu giderken İspanya eşlik etmek üzere karakol gemisi yolladı, İtalya fırkateyn yolladı. Bizimkiler de orada tatbikat yaparken, filo da oradan geçerken su alan bir tanesine yardım ettiler. Allah razı olsun. Sonrada AK Partililer sanki biz de Sumud’a destek vermiş gibi paylaşıyorlardı. Nerede o zaman bizim destek. 37 Türk vatandaşı gözaltına alınırken madem siz Sumud’a eşlik etmeye gitmişiz gibi bunu anlatıyordunuz. Orada tesadüfen bulunan kuvvet niye müdahale etmiyor. Niye Türk vatandaşlarının gözaltına alınmasına, tutuklanmasına engel olmuyorlar. Burada söylüyorum, 37 tane İsrailli civcivi tutuklasalar bak İsrail neler yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin düştüğü hale bakın. O yüzden vatandaşlarımıza derhal sahip çıkılması, İsrail’e en sert tepkinin verilmesi, Sumud’daki tüm aktivistlerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerekiyor. Bu kadar İsrail karşısındaki pısırıklığın Trump korkusundan kaynaklandığını hepimiz biliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA