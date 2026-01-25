Gazeteci Fatih Atik’in gündeme taşıdığı iddialar, emekli çevrelerinde büyük ses getirdi. Atik, bütçe disiplini ve kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında elde edilen ek gelirlerin doğrudan dar gelirli ve emeklilere aktarılacağını ileri sürdü.

Mevcut sistemde yapılan yüzdelik zamlar, kök maaşı düşük emekliler ile yüksek maaşlı emekliler arasındaki farkın daha da büyümesine yol açıyor. Seyyanen zam ise tüm emeklilere aynı miktarda (örneğin 5.000 TL veya 8.000 TL) ek ödeme yapılmasını ifade ediyor. Bu yöntemle taban maaşların daha gerçekçi bir seviyeye yükseltilmesi ve emeklilerin enflasyon karşısında ezilmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Kulislerde konuşulanlara göre hükümet, ekonomik dengeleri dikkate alarak bu büyük adımı yılın ikinci yarısına erteledi. 2026 Temmuz döneminde yapılacak rutin enflasyon zammına ek olarak, refah payı veya doğrudan seyyanen artışın yasalaşması bekleniyor. Bu düzenlemenin sadece en düşük maaşlı emeklileri değil, tüm emekli kesimini kapsaması planlanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİNDE “5 BİN TL” FORMÜLÜ

Maaş tartışmaları sürerken, yaklaşan bayramlar öncesi ikramiye beklentisi de tavan yaptı. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, bu yıl enflasyon farkıyla birlikte 5 bin TL seviyesine çıkarılması ihtimali oldukça güçlü. Ancak uzmanlar, emeklinin asıl talebinin tek seferlik ödemeler değil, maaşlara yapılacak kalıcı ve seyyanen artış olduğunun altını çiziyor.

KAYNAK NEREDEN GELECEK?

Düzenlemenin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü vergi reformu ve kayıt dışılıkla mücadele paketlerinden gelen gelirlerin kullanılacağı belirtiliyor. Ekonomideki iyileşmenin tabana yayılması stratejisi çerçevesinde, emeklilerin 2026 yılının ikinci yarısında hissedilir bir nefes alması hedefleniyor.