Ekonomik sıkıntılar nedeniyle vergi, sigorta primi veya trafik cezasını ödeyemeyen vatandaşlar için Ankara’dan beklenen müjde geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan yeni yasa teklifiyle devlet alacaklarında “Beyaz Sayfa” açılıyor. Özellikle esnaf ve dar gelirli vatandaşları rahatlatması beklenen pakette, 280.000 TL sınırı kritik bir eşik olarak belirlendi.

Hangi Borçlar Siliniyor ve Yapılandırılıyor? TBMM'ye sunulan taslak metne göre, yapılandırma kapsamına giren ve faizleri silinecek kamu alacakları şunlardır:

Vergi Borçları: Gelir vergisi, Kurumlar vergisi, MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi).

Cezalar: Trafik cezaları, nüfus para cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçiş cezaları.

Prim Borçları: SGK ve Bağ-Kur prim borçları.

Öğrenim Kredisi: KYK borçlarının gecikme zamları ve endeks farkları.

GSS: Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının aslı (Belirli bir tutarın altı tamamen silinecek).

Faiz Silme: Borç tutarı ne olursa olsun, anaparanın ödenmesi taahhüt edilirse, birikmiş tüm gecikme faizleri ve gecikme zamları %100 oranında silinecek .

Enflasyon Farkı: Silinen faiz yerine, borçlunun lehine olan Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında çok düşük bir güncelleme yapılacak.

280 Bin TL Limiti: Toplam borcu 280.000 TL'nin altında olanlar için ek teminat istenmeyecek ve haciz işlemleri başvuru anında durdurulacak.

Ödeme Tablosu ve Taksit Seçenekleri: Vatandaşlar borçlarını peşin öderse önemli bir indirimden yararlanacak; taksitli ödeme tercih edenler ise vade farkının en düşük seviyede tutulduğu bir sistemle karşılaşacak.

Ödeme Şekli Faiz İndirimi Taksit Sayısı Avantajı Peşin Ödeme %100 Silinir - Yİ-ÜFE tutarının da %90'ı silinir. En karlı seçenek. 12 Taksit %100 Silinir 12 Ay Faizsiz anapara ödemesi. 24 Taksit %100 Silinir 24 Ay Düşük vade farkı uygulanır. 48 Taksit %100 Silinir 48 Ay 4 yıla yayılan rahat ödeme planı.

Küçük Borçlar Tamamen Siliniyor mu? Evet. Taslakta yer alan maddeye göre; vergi dairelerine olan ve vadesi 31 Aralık 2025 tarihinden önce dolan 5.000 TL ve altındaki "küçük alacakların" tahsilinden tamamen vazgeçilecek. Yani 5 bin liranın altındaki borçlar başvuruya gerek kalmadan sistemden otomatik düşülecek.

Başvuru Ne Zaman ve Nereden?Yasanın önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'ndan geçip Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Başlangıç: Başvuruların Şubat 2026 ilk haftasında alınmaya başlanması öngörülüyor.

Mecra: İşlemler vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.