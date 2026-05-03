Ne olmuştu?

Sulh ceza hakimliği, şüpheliler arasında yer alan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Halil Arslan, Hüseyin Yaman, Hasan Doğukan Kurnaz, Murat Altınkaya, Cihan Aras, İsmail Özçelik, Murat Baş ve Mustafa Yalım hakkında tutuklama kararı vermişti.

Hakimlik, Kenan Arslan, Seher Akay, Aslıhan Aksoy ve Salih Sönmez için ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetmişti.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüphelinin daha gözaltına alındığını ve dosyada yakalanan kişi sayısının 17’ye yükseldiğini duyurmuştu.

CHP yönetimi de rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın parti üyeliğini askıya almıştı.