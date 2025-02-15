Palandöken Dağı’nda kayak pistleri dışında bulunan Yusuf’un Deresi olarak bilinen mevkide çığ düştü. Olayın ardından AFAD ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Çığ altında kalan olmadığı öğrenildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çitçi’nin de Ardahan’ın Çıldır ilçesindeki programını yarıda keserek Erzurum’a hareket ettiği öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı’ndaki Yusuf’un Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Çiftçi, Palandöken’de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını söyledi.