Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, belediye tarafından çevre düzenlemesi çalışmaları ile yollara kilit parke taşı döşeniyor.

Pazaryeri Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından sürdürülen kilitli beton parke taş çalışmalarının en kısa zamanda bitirilerek, ilçe güzel bir görüntüye kavuşacak. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Mahallerde alt yapı çalışmaları sona erdi. Şimdi ise sokaklarda yollara kilit parke taşı döşeniyor. İlçemizi güzelleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.