Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy ilçesinde arıcılara damızlık ana arı dağıtımı yapıldı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi desteği ile hayat bulan ve Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile devam eden “Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi” çerçevesinde Kırklareli’ne bağlı Pehlivanköy’de yetiştiricilere ana arı dağıtımı yapıldı.

Pehlivanköy’de gerçekleştirilen ana arı dağıtım programına, Kırklareli Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ve arıcılar katıldı.

Arıcılığı desteklemek ve geliştirmek için yürütülen proje kapsamında 10 arı yetiştiricisine toplam 28 adet ana arı dağıtımı gerçekleşti.