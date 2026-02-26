UEDAŞ, 27-28 Şubat tarihlerinde İnegöl'ün 7 mahallesinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. UEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı listede kesintilerin, abone bağlama ve OG fiziki irtibat çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceği bildirildi. Belirtilen mahallelerde, planlanan çalışmalar süresince belirli saat aralıklarında geçici olarak elektrik verilemeyecek. Kesintiden Yeniceköy, Huzur, Şehitler, Hilmiye, Hamidiye, Çitli ve Bahçekaya mahalleleri etkilenecek.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: