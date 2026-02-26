Gram altın alışta 7.372,35 TL, satışta 7.490,19 TL seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar altın alış fiyatı 6.739,67 TL, satış fiyatı ise 7.059,36 TL olarak belirlendi. 14 ayar altında alış 4.058,72 TL, satış 5.343,77 TL’den gerçekleşiyor.
Çeyrek altın 12.076,00 TL’den alınırken 12.226,00 TL’den satılıyor. Çeyrek eski altın alışta 12.002,00 TL, satışta 12.151,00 TL seviyesinde. Yarım altın 24.151,00 TL alış ve 24.437,00 TL satış fiyatıyla işlem görürken, tam altın ise 48.154,00 TL’den alınıp 48.643,00 TL’den satılıyor.
