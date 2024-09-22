Bakan Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah ABAKAY şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyoruz. Makamı âli olsun."