Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ‘Dünya Temizlik Günü’ sebebiyle Sultanbeyli’nde çevre temizliği etkinliğine katıldı. Bakan Bak, “Cam kırıkları orman yangınlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Sultanbeyli Belediyesi tarafından Aydos Ormanı’nda düzenlenen çevre temizliği farkındalık etkinliğine katıldı. Bakan Bak, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve beraberindeki çocuklar ile birlikte Aydos Ormanı’nda çevre temizliği yaptı. Çocuklarla çöp toplayan Bakan Bak, “Cam kırıkları orman yangınlarının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bırakılan her bir cam kırığı güneş ışığında belli süre ısındıkça ve yandıkça nem oranı düşmüş ormanlardaki yangının başlangıcı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Toplumun duyarlı olması gerekiyor”

Etkinlik sonrasında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “İnsan öyle bir varlık ki yaptığı şeylerden keyif almalı ve onları hafızasına yerleştirebilmeli. Bu vicdanı, sorumluluğu ve gönüllülük esasını yerleştirmek istiyoruz. Gerçekten gençlerimize bu bilincin verilmesi gerekiyor. İnanıyoruz, onlar bu noktada istekli ve arzulu. Toplumun duyarlı olması gerekiyor. Yanımızdaki arkadaşımızı uyarmamız gerekiyor. Bırakılan her çöpün sonrasında doğuracağı sonuçları başta çevre ve diğer hususlarda önemli olduğunu ifade etmek gerekir” şeklinde konuştu.

“Çocukların bilincinin oluşması açısından önemli”

Bakan Bak, “Güzel bir etkinlikti bence, çocuklar heyecanlıydı. Çocukların bilincinin oluşması açısından önemliydi. Kendilerinin çöp toplaması ve o bilinci görmeleri önemli. Burası geldiğimizde çok kirliydi ve temizleyerek bir noktaya getirdik" diyerek çevre temizliği konusunda bilincin artırılması gerektiğinin altını çizdi.