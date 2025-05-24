Nitelikli iş gücü yetiştirilmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla, Pendik Belediyesi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi’nin (YETGİM) açılışı bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bakan Kacır, "Mevcut işgücümüzün ve gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasını Türkiye Yüzyılında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın anahtarı olarak görüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu; yalnızca istatistiksel bir güç olarak değil, potansiyeli açığa çıkarılması gereken bir kalkınma kaldıracı olarak değerlendiriyoruz. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2 milyar 600 milyon lira destek sağladık" dedi.

Açılışta konuşan Başkan Ahmet Cin, "Yıllardan beri uğraştığımız bir çalışmayı nihayete erdirmiş olduk. Burası kendine has özellikleri olan , ihtiyaçtan doğan bir merkez. Özellikle 28 Şubat sürecinde, imam hatiplilerin önünün kapatılması ve meslek liselerinin de bundan mağdur olduğu bir dönem yaşadık. Dolayısıyla ara eleman konusunda özellikle meslek liseleri ile ilgili bu kararın olumsuz yansımalarını bertaraf etmek uzun yıllarımızı aldı. Hala sanayi kesiminin, esnaf kesiminin bu konuda sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Bu sıkıntıyı gidermek adına böyle bir düşünce ortaya çıkmış oldu. Paydaşlarımızla beraber yaptığımız çalışmalar sonucunda kalkınma ajansına projemizi sunduk ve onlar da bu konuda bizi destekledi. Hem OSB’lerimizle, sanayicilerimizle, derneklerimizle, ticaret odalarımızla, kalkınma ajansımızla bu projeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Proje kapsamında yapmış olduğumuz birçok eğitimimiz var. Eğitimlerimizi sadece teorik olarak gerçekleştirmiyoruz. Atölyemizde bunların pratiğin gelişmesi ve devam etmesiyle ilgili çalışma yapıyoruz. Sertifikalı şekilde yapılan bu eğitimler sonucunda buradan sertifika alan kardeşlerimizi sanayi kesimine yerleştirmek suretiyle hem sanayicimizin sıkıntısını gidermiş oluyoruz hem de iş arayan, özellikle 18 - 35 yaş arası kardeşlerimizi meslek edindirmek suretiyle ülke ve aile ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kacır, "Sanayi ve hizmet sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu niteliklerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz bu merkezin; eğitimle istihdam arasında köprü kurarak, gençlerimize yeni fırsatlar sunacağına ve işletmelerimize yetkin iş gücü kazandıracağına inanıyorum. Günümüzde hızla değişen küresel dinamikler, ülkeleri ekonomik, siyasi, teknolojik ve sosyal alanlarda köklü değişimlere zorluyor. Bu süreçte rekabet gücünü korumak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için çağın gereklerine uygun politikalar geliştirmek kaçınılmaz hale geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda, üretimi ve teknoloji geliştirmeyi önceleyen yaklaşımla Türkiye’yi asra bedel kalkınma hamleleriyle buluşturduk. Yurdun dört bir yanını ulaştırmadan sağlığa, turizmden ticarete, teknolojiden savunma sanayine, güvenlikten tarıma her alanda eserlerle, hizmetlerle adeta ilmek ilmek dokuduk. Sıfırdan inşa ettiğimiz araştırma ve inovasyon ekosistemizle, altyapısı güçlü planlı sanayi alanlarımızla ve girişimcilik kültürü ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’yi küresel üretim ve teknoloji geliştirme üssü hâline getirdik.

Mevcut işgücümüzün ve gençlerimizin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasını Türkiye Yüzyılında ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımanın anahtarı olarak görüyoruz. Ülkemizin sahip olduğu genç ve dinamik nüfusu; yalnızca istatistiksel bir güç olarak değil, potansiyeli açığa çıkarılması gereken bir kalkınma kaldıracı olarak değerlendiriyoruz.

Bu anlayışla, 10 model fabrikamızda, yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme ve enerji verimliliği başlıklarında, çalışanların bilgi ve becerileri artırıyoruz. ‘Sektör Kampüste’ programımız ile; üniversite öğrencilerine, sektör profesyonellerinin güncel deneyimleriyle zenginleştirilmiş dersler alma imkânı sunuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Uzmanlık Programlarımızla; teknoloji geliştirme ve katma değerli üretim altyapımızın ihtiyaç duyduğu alanlarda, gençlerimizi geleceğin yetkinlikleriyle donatıyoruz. İstanbul ve Kocaeli’de açtığımız yazılım okullarımızda kendi kendine öğrenme esasıyla, gençlerimize ücretsiz yazılım eğitimi sunuyor ve iş imkanları sağlıyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinde kurduğumuz 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksek okuluyla, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda, nitelikli teknik elemanları yetiştiriyoruz.

Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla mesleki ve teknik eğitim alanında 623 projeye bugüne kadar 2 milyar 600 milyon lira destek sağladık.

Bugün açılışı için bir araya geldiğimiz Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi de sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli işgücü yetiştirme ve istihdamı artırma vizyonumuzun bir parçasıdır.

İstanbul Kalkınma Ajansımızın desteğiyle hayata geçirilen merkezimizde 5 sınıf ve 2 atölye bulunuyor. Merkezimizde sunduğumuz eğitim altyapısıyla; otomasyon, kalite kontrol, endüstriyel yazılım, makine ve bilgisayar teknolojileri ile yalın mühendislik gibi, geleceğin üretim ekosisteminde kilit rol oynayan alanlarda gençlerimizin yetkinlik kazanmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar 276 gencimizin eğitim aldığı proje kapsamında ilk fazda bin 500 gencimize eğitim vermeyi ve gençlerimizi istihdama kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

18-35 yaş arası gençler yararlanabiliyor

YETGİM bünyesinde, endüstriyel yazılım-bilişim, makine, metal ve hizmet sektörlerinde ihtiyaç duyulduğu tespit edilen 5 ana başlık altında yapay zeka dahil çok sayıda eğitim programı düzenleniyor. 18-35 yaş arası istihdamda olmayan gençlerin yararlanabileceği eğitimler Pendik Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi’nde kurulan Pendik Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi’nde veriliyor.

Açılışa, Bakan Kacır ve Pendik Belediye Başkanı Cin’in yanı sıra Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Ziya Taşkent de katıldı.