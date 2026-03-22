Edinilen bilgilere göre, 34 DZN 530 plakalı otomobilin sürücüsü S.D., sahil yolunda seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 34 ETZ 418 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla attı.

Park halindeki araçta bulunan 3 kişiden biri yaralanırken, takla atan otomobilde sürücü S.D. ile yanında bulunan yolcu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.