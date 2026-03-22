Olay Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen O.Ç.'ye seyir halinde olan 34 KTA 977 plakalı otomobilden ateş açıldı. 2 el ateş edilirken, kurşunlardan biri O.Ç.'ye isabet etti. Yaralanan O.Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.