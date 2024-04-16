Pendik’te ehliyetsiz ve sigortasız şekilde market aracıyla drift atan sürücüye 65 bin 877 TL cezai işlem uygulandı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Ertuğrulgazi Mahallesi Aydos Caddesi üzerinde ünlü market zinciri Migros’un aracının seyir halindeyken drift atarak ilerlediği görüntülerle ilgili inceleme başlattı. Çalışmalar kapsamında kimlik bilgileri tespit edilen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü E.K. gözaltına alındı. Şahsa ilgili trafik kuralları gereğince, ’drift atmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sigortasız araç kullanmaktan’ 65 bin 877 TL cezai işlem uygulandı.

Şahıs ’trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan da adliyeye sevk edildi.