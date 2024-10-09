Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından, toplam 13 ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik siber farkındalık eğitimi düzenledi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak ve siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor. Polis ekipleri, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Uzunköprü ilçesinde bulunan Demokrasi İlkokulu, Gazi Mahmut İlkokulu, Şinasi İlkokulu, Kadripaşa İlkokulu, Şehsuvarbey Ortaokulu, Safiye Erol Ortaokulu, Menderes İlk ve Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulu, Ergene İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu ve Gazi Turhan Bey Ortaokulu olmak üzere toplamda 13 okulda eğitim gören 700 öğrenci ve öğretmenlerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi.

Polis ekipleri, düzenlediği eğitimlerle siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.