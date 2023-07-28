Prof. Dr. İbrahim Öztek’in üçüncü patoloji kitabı olan ‘Patolojide Makroskobik İnceleme, Tarif ve Örnekleme’ yayın hayatına başladı.

Bilimsel hayatına Üsküdar Üniversitesi’nde devam eden Prof. Dr. İbrahim Öztek, üçüncü patoloji ders kitabını yazdı. Kurucu Rektör Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Rektör Nazife Güngör, dekanlar ve öğretim üyelerinin katıldığı küçük bir kutlama töreni ile Öztek yazmış olduğu son kitabı ‘Patolojide Makroskobik İnceleme, Tarif ve Örnekleme (Makroskobik Diseksiyon)’u kısaca tanıtarak meslektaşlarına armağan etti. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Öztek’e teşekkür ederek, “Hocamız üniversite bilimselliğinin adeta lokomotifidir. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak son derece üretken ve genç öğretim üyelerine örnek olup, onları teşvik etmektedir. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Öztek: “Patoloji camiasına ücretsiz olarak dağıtılacaktır”

Türk ilmini tercüme ilminden kurtaracaklarını belirten Prof. Dr. İbrahim Öztek de teşekkür ederek, “Gülhane Askeri Tıp Akademisinde görevli iken dünya çapında dereceler alan birçok araştırmalar ve yayınlar yaptık. Fakat eksik kalan bir şey vardı. O da kitap yazmak ve kalıcı eserler meydana getirmekti. Bu eksiğimi de kıymetli Rektörüm Prof. Dr. Tarhan’ın sağlamış olduğu imkanlar dahilinde tamamlamaya çalışıyorum. Daha yolun başındayım. Elimde 30 bin kanser slaytları var. Bunları sınıfladım, isimlendirdim ve yakın zamanda Üsküdar Üniversitesi kütüphanesine armağan ederek, dünya ilminin hizmetine sunacağım. Makroskobik Diseksiyon kitabım Türkiye’de ilktir. Patoloji camiasına ücretsiz olarak dağıtılacaktır. Kültürümüz; ’İlim Çin’de de olsa onu gidin alın’ diyor. Çin’den ilim almak yetmiyor. Onu üreteceksin. Mademki geleceğin İbn-i Sina’larını, Sabuncuoğlu Şerefettin’lerini, Hamdi Suat Aknar’larını, Hulusi Behçet’lerini, Gazi Yaşargil’lerini, Aziz Sancar’larını ve Uğur Şahin’lerini yetiştireceğiz, o zaman hoca olarak çok çalışacağız, üreteceğiz ve Türk ilmini tercüme ilminden kurtaracağız. Kendi deneyimlerimizi öğrencilerimize aktararak, onların gerçekçi bir şekilde yetişmelerini sağlayacağız. İçinde bine yakın tümör fotoğrafının yer aldığı Makroskobi Atlası niteliğindeki bu ders kitabım, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm üniversitelerimiz öğrenci ve uzmanlarına armağanım olsun” ifadelerini kullandı.

Öztek, daha sonra yağlı güreş ve aba güreşi hayranı olan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’a, editörü olduğu Kırkpınar dergisini takdim etti.