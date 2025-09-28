Arnavutköy Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Memleket Günleri, Rumeli-Balkan buluşmasıyla başladı. Etkinlikte vatandaşlar, Rumeli ve Balkanlar’a özgü lezzetler, yöresel müzikler ve sahne gösterileriyle memleket özlemlerini giderirken, birlik ve beraberlik mesajı ön plana çıktı.

Arnavutköy Belediyesi, bu yıl ikincisi düzenlediği Arnavutköy Memleket Günleri, Rumeli-Balkan buluşmasıyla başladı. Düzenlenen etkinlikte Rumeli ve Balkan kültürüne özgü lezzetler, el emeği ürünler ve yöresel gösteriler büyük ilgi gördü. Arnavutköy Şehir Parkı’nda gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Rumeli ve Balkan Türkleri Derneği (RUBADER) iş birliğiyle düzenlenen programda, vatandaşlar stantlarda Arnavut ciğeri, börek çeşitleri, trileçe tatlısı, ev yapımı turşular ve peynirler gibi yöresel tatları deneyimledi. Sahneye çıkan sanatçılar, Rumeli türkülerini seslendirerek etkinliğe coşku kattı.

"Rumeli Türkleri Arnavutköy’ün kültürel zenginliğidir"

Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bu yıl Memleket Günleri’nin açılışını Rumeli ve Balkan Türkleri ile yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rumeli Türkleri, bu topraklara adım attıkları ilk günden itibaren hem kendi değerlerini yaşatmış, hem de Arnavutköy’ün kültürel mozaiğine büyük katkı sunmuştur. Bugün burada gördüğümüz birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu işte bu tarihî mirasın bizlere bıraktığı en kıymetli hazinedir. Rumeli türkülerinde duyduğumuz hüzün, sofralarında tattığımız lezzet, düğünlerinde gördüğümüz coşku aslında hepimizin ortak kültürünün bir parçasıdır. Bu etkinlikler vesilesiyle yalnızca Rumeli’nin ruhunu yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda milletimizin ortak değerlerini ve köklerimizi yeniden hatırlıyoruz. Arnavutköy’ün en büyük zenginliği de işte bu çeşitliliğimizden doğan birlik ruhudur" dedi.

Candaroğlu, etkinliğe katkı sunan derneklere teşekkür ederek, Memleket Günleri’nin önümüzdeki haftalarda da farklı yörelerin kültürlerini Arnavutköylülerle buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Memleket Günleri devam edecek

Etkinlik alanında kurulan sahnede yerel sanatçılar Rumeli türkülerini seslendirdi, halk oyunları ekipleri yöresel danslarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Çocukların geleneksel kıyafetlerle sahneye çıkması büyük beğeni toplarken, parkın dört bir yanı Rumeli motifleriyle süslenmiş bayraklar ve renkli dekorlarla festival havasına büründü. Gün boyunca kurulan stantlardan yükselen yemek kokuları, sahneden yankılanan ezgilerle birleşerek Arnavutköy Şehir Parkı’nı adeta bir Rumeli panayırına dönüştürdü. Arnavutköy’de her hafta sonu farklı bir bölgenin kültürünü tanıtan Memleket Günleri, önümüzdeki haftalarda da Anadolu’nun zengin mutfak ve geleneklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam edecek.