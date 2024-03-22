PRP: Paltelet Rich Plazma anlamına gelmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere kandaki plazmaların ayrılması gereken bir tedavi yöntemidir. Ayrıştırılmış olan bu plazmalar “platelet” bakımından zengindir. Platelet temel olarak kanın pıhtılaşmasında rol oynar. Aynı zamanda büyümeyi sağlayan bu hücreler yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

PRP tedavisinde kişinin kendi kanı alınır ve vücuttaki bazı hastalıkları iyileştirmek ve cildi gençleştirmek için kullanılabilir. Genellikle çevresel ve genetik faktörlerden dolayı hücre yenilenmesinde yavaşlama yaşayan kişiler için kullanılmaktadır. Bunların haricinde pek çok kullanım alanı bulunmaktadır.

PRP Tedavisi Nerelerde Kullanılır?

PRP tedavisi özellikle son dönemlerde oldukça fazla duyulmaya başlandı. temel olarak kişinin vücudundan kan alınarak kanın içerisindeki plazmaların ayrıştırılıp, vücuda enjekte edilmesi işlemine verilen isimdir. PRP hakkında merak ettiklerinizi bu yazımızda bulabilirsiniz.

PRP Tedavisinin Sık Kullanıldığı Alanlar

Yazımızın içerisinde belirttiğimiz gibi PRP tedavisi tıpın her alanında kullanılabilir. Bunun yanı sıra günümüzde en çok saç tedavisi, cilt tedavisi ve ağrı tedavisinde kullanılmaktadır.

Saç Tedavisi İçin PRP

Ortalama bir insan günde 100-150 tane saç teli dökebilir, ancak genetik veya çevresel faktörlerden dolayı bazı kişilerde çok daha yoğun bir şekilde saç dökülmesi görülebilir. İlerleyen dönemlerde ise kellik ortaya çıkabilir.

Bu soruna çözüm olması için PRP tedavisi kullanılmaktadır. Kişiden alınan kanın içerisindeki trombositler ayrıştırıldıktan sonra saç dökülmesi görülen yere enjekte edilir. Özellikle genetik kaynaklı görülen saç dökülmelerine karşı oldukça etkili bir yöntemdir.

Saç tedavisi için kullanılan PRP yöntemi 15 günde bir tekrarlanır ve 3-4 ay boyunca bu rutin devam eder. Daha sonra senede bir sıklıkla PRP tedavisi uygulanması gerekir. PRP uygulaması ortalama 30 dk sürmekle beraber uygulama yapılan kişi günlük yaşantısına devam edebilir.

Cilt Gençleştirme İçin PRP

PRP tedavisinin en çok kullanıldığı yerlerden bir tanesi cilt gençleştirme işlemidir. Kanın içerisindeki plazmalar hücre yenilenmesine yardımcı olduğu için harekete geçirirler. Cilt gençleştirme işlemi genelde yüz, boyun, eller, bacakları, kollar gibi vücudun farklı bölgelerinde kullanılabilir. Özellikle peeling, lazer gibi uygulamalar sonrasında derinin hızlı yapılanmasına yardımcı olur.

UV ışınlarına maruz kalmış olan ciltlerde leke oluşumu, kırışıklık gibi durumlar görülebilir. Yine bu sorunlara çözüm olması için PRP tedavisi kullanılmaktadır. Ayrıca yüzdeki yara, çatlak gibi durumlar için de kullanılabilir.

Ağrı Tedavisi İçin PRP

Ağrı tedavileri için de PRP yöntemi oldukça etkilidir. İltihabı ve ağrıyı azalma konusunda yetenekli olan plazmalar dokunun iyileşmesine yardımcı olur. Omuz ağrıları, eklem kireçlenmeleri, bilek burkulmaları, diz ağrıları gibi durumlarda kullanılabilir.