Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 vekilin ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" açıklamasını yapmıştı.

Kesin ihracı istenen isimler şöyle:

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer

Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin

YENİ İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI

Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınında yeni bir ihraç listesinin hazırlandığını iddia ederek isimleri tek tek açıkladı. İşte o liste:

Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı

Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı

Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı

Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı

Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı

Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı

Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı