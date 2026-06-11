Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 9 vekilin ihracını istemişti. CHP Sözcüsü Sarı, "9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" açıklamasını yapmıştı.
Kesin ihracı istenen isimler şöyle:
CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut
Ankara Milletvekili Umut Akdoğan
Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
YENİ İHRAÇ LİSTESİ İDDİASI
Gazeteci Sinan Burhan TV100 canlı yayınında yeni bir ihraç listesinin hazırlandığını iddia ederek isimleri tek tek açıkladı. İşte o liste:
Mehmet Murat Çalık - Beylikdüzü Belediye Başkanı
Oya Tekin - Seyhan Belediye Başkanı
Tanju Özcan - Bolu Belediye Başkanı
Rıza Akpolat - Beşiktaş Belediye Başkanı
Muhittin Böcek - Antalya Belediye Başkanı
Onursal Adıgüzel - Ataşehir Belediye Başkanı
Hasan Akgün - Büyükçekmece Belediye Başkanı