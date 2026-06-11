İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de erişime kapalı olan yetişkin içerik platformu OnlyFans üzerinden yürütülen geniş kapsamlı soruşturmayı tamamlayarak iddianamesini hazırladı. Savcılık, "kamu ahlakı ve aile yapısını korumak" amacıyla 7 Haziran 2023 tarihinde erişime engellenen bu platforma şüphelilerin VPN kullanarak girmeye devam ettiklerini ileri sürdü.

Yürütülen incelemelerde şüphelilerin Instagram, X, TikTok ve Telegram gibi popüler sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerini ücretli içeriklere yönlendirdikleri, bazı müstehcen içeriklerin ise herkesin erişebileceği internet sitelerinde yayımlandığı tespit edildi.

27 şüpheli hakkında "Müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAMLAR

Soruşturmanın en dikkat çekici detayını ise şüphelilerin banka hesaplarındaki devasa para trafiği oluşturdu. Savcılık incelemelerine takılan 24 şüphelinin hesaplarında, toplamda 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL’lik astronomik bir para hareketi belirlendi.

Sosyal medyada geniş kitleler tarafından tanınan isimlerin de yer aldığı listede en yüksek para trafiği, 133 milyon 455 bin 710 TL ile Kübra Yurdakul ve 132 milyon 451 bin 107 TL ile Burçin Erol'un hesaplarında görüldü. Bu isimleri 127 milyon 736 bin 501 TL ile Yağmur Şimşek, 85 milyon 255 bin 289 TL ile Eda Alboya ve 72 milyon 727 bin 83 TL ile Dilber Doğan takip etti.

Milyonluk hesap hareketleri şöyle:

Kübra Yurdakul’da: 133 milyon 455 bin 710 TL

Burçin Erol: 132 milyon 451 bin 107 TL

Yağmur Şimşek: 127 milyon 736 bin 501 TL

Eda Alboya: 85 milyon 255 bin 289 TL

Dilber Doğan: 72 milyon 727 bin 83 TL

Zeynep Alkan: 57 milyon 597 bin 417 TL

Merve Taşkın: 50 milyon 26 bin 204 TL

Gizem Avcı: 45 milyon 595 bin 442 TL

Cansu Bade Taş: 45 milyon 459 bin 580 TL

Azranur Ayvandan: 41 milyon 685 bin 115 TL

Ceyda Ersoy: 37 milyon 567 bin 954 TL

Gizem Bağdaçiçek: 36 milyon 830 bin 425 TL

Serpil Cansız: 30 milyon 878 bin 855 TL

Arzu Yılmaz: 28 milyon 114 bin 174 TL

Yaprak Meriç Yücel: 25 milyon 697 bin 384 TL

Öznur Güven: 24 milyon 909 bin 799 TL

Meltem Bakır: 18 milyon 256 bin 582 TL

Kadriye Değirmenci: 17 milyon 623 bin 137 TL

Lina Su Özgen: 17 milyon 623 bin 137 TL

Ebru Arman: 17 milyon 188 bin 426 TL

Emel Nur Süder: 16 milyon 504 bin 411 TL

Nisanur Kavak: 13 milyon 305 bin 939 TL

Tuğçe Cansu Parlak: 6 milyon 676 bin 783 TL

Tülin Arıkoğlu: 5 milyon 444 bin 120 TL

Soruşturmada ismi geçen diğer üç kişinin (Derin Gür, Kubilay Meriç Aydemir ve Zahide Güven) ise işlem hacimleri belirlenemedi.