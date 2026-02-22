Ramazan'ın manevi iklimini çeşitli programlarla kent genelinde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 4 sabit iftar noktasında ise her gün binlerce kişiyi dayanışma sofralarında buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey de Osmangazi ilçesi Fatih ve Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yer alan Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programına katıldı. Gençlerin sloganlarla ve coşkuyla karşıladığı Başkan Mustafa Bozbey, masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı programda, vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.

'Ramazan'ın dayanışma yönünü çok güzel geçiriyoruz'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Her gün 17 ilçede kurulan iftar sofralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 14 ayrı noktada da iftariyelik dağıtmaya devam ettiklerini hatırlattı. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, 'Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'da, Ramazan ayını manevi ve dayanışma yönünden çok güzel şekilde geçiriyoruz. Kültürpark'ta oluşturduğumuz Ramazan Sokağı'nda ise direkler arası denilen kültürü yaşatıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hayırlı Ramazanlar diliyorum' dedi.

İftar programının ardından Çiftehavuzlar Bulvar Taksi Durağı'nı ziyaret eden Başkan Mustafa Bozbey, taksi esnafının sahada yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm yollarını birlikte değerlendirdi. Taksi durağına gelen telefonu da açan Başkan Mustafa Bozbey, vatandaşla konuşarak belirtilen adrese taksi yönlendirdi. Ardından Bursa Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, ortak değerleri, dayanışma kültürünü ve Bursa için ortak akılla yapılabilecek konuları konuştu. Başkan Mustafa Bozbey, teravih namazının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte Başaran Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.