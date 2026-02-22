Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu düzenlediği programlarla kentin tümüne yayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, ay boyunca sosyal ve kültürel etkinliklere de imza atıyor. Bu kapsamda düzenlenen ve Ramazan ayının manevi iklimini şehrin kültürel birikimiyle buluşturan 'Tasavvufun İzinde Bursa' gezi etkinliği katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği program kapsamında Ay Dede Türbesi, Üftade Tekkesi, Üç Kuzular Türbesi, Yediler Türbesi, Hızır Dede Türbesi, Molla Fenarî Cami ve Türbesi, Somuncu Baba Fırını ve Cami, Şeyh Konevî Cami, İvaz Paşa Türbesi, Bursa Mevlevîhanesi, Kalenderhane, Pınarbaşı Cami ve Zindankapı gibi Bursa'nın manevi durakları ziyaret edildi. Samet Altıntaş rehberliğinde gün boyu süren program, Zindankapı'da kurulan iftar sofrasıyla tamamlandı.

Ramazan ayının manevi iklimine uygun gezi programına katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Bursalılar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.