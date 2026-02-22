İkinci el otomobil piyasasında durgunluk sürüyor. Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde cumartesi günleri kurulan pazarda bu hafta satıcı sayısı artarken, alıcıların azlığı nedeniyle beklenen satışlar gerçekleşmedi. Bazı esnaf piyasanın nisan ve mayısta hareketleneceğini ifade ederken, durgunluğun nedenleri arasında yatırımcıların altına yönelmesi gösterildi.

"İNSANLAR YATIRIMCILARINI ALTINA YÖNELTTİ"

Galerici Halit Kalem, bayram ve tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte yaz aylarına doğru hareketlilik beklediklerini ifade ederek, "Şu anda piyasada ciddi bir hareket yok. İnsanlar yatırımlarını altına yöneltti. Altın fiyatlarının yatay seyretmesi nedeniyle otomobile dönüşün zaman alabileceğini düşünüyoruz. Şu an pazarda satan çok ancak alıcı tarafı kararsız" dedi.

Aracını satmak için pazara gelen Sadık Keskin, alıcı sayısının azlığından yakındı. Keskin, pazarda çok sayıda araç bulunduğunu ancak gelenlerin çoğunlukla sadece inceleme yaptığını belirtti.

"ALICI OLMAYINCA PİYASA DA DURGUN SEYREDİYOR"

Otomobilini satışa çıkaran Selami Koca, ilginin satışa dönüşmediğini dile getirerek, "İnsanlar geliyor, bakıyor ancak alım gerçekleşmiyor. Alıcı olmayınca piyasa da durgun seyrediyor" ifadelerini kullandı.

Pazara gelen Engin Arıcan ise ikinci el piyasasında esas hareketliliğin bahar aylarında yaşandığını belirterek, geçen haftaya kıyasla bir miktar canlılık olsa da bunun satışa yansımadığını söyledi. Arıcan, piyasada para olduğunu ancak alım konusunda çekingenlik yaşandığını sözlerine ekledi.