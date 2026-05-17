Adana merkezli olarak 21 ilde düzenlenen; “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “kara para aklama” suçlamalarına ilişkin operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

İLK İFADESİNE ULAŞILDI

Operasyon sonrası daha önce, “İyiyiz baba. Bende öyle bir para hareketliliği yok. Bir yanlış anlaşılma var” sözleriyle açıklama yapan Kütahyalı’nın, emniyetteki sorgusunda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

"Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok."

Suç örgütüyle herhangi bir bağlantısı olmadığını öne süren Kütahyalı’nın da aralarında yer aldığı 154 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan savcılık dosyasında, Kütahyalı’nın hesabının yalnızca para girişi yapılan pasif bir hesap olmadığına dikkat çekildi. Dosyada, Kütahyalı’nın banka hesabından, suç gelirlerinin izini kaybettirmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

Aynı yapılanma içinde yer alan hesaplardan Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon liralık para transferi yapıldığı belirlendi. E-para ve ödeme kuruluşlarına yönelik incelemelerde ise 2022-2024 yılları arasında 6 farklı kuruluş üzerinden Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu tespit edildi. Söz konusu hareketliliğin olağan bireysel para trafiği kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilirken, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen kişinin Selahattin A.U. isimli şüpheli olduğu bildirildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yasa dışı bahis”, “bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında MASAK raporları, teknik ve fiziki takip verileri, banka hesap hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin Selahattin A.U. liderliğinde organize suç örgütü gibi hareket ettiği, yasa dışı bahis ve phishing yöntemiyle işlenen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri; elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık platformları üzerinden dolaşıma sokarak akladıkları tespit edildi.