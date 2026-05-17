Avusturya’nın başkenti Viyana’da bu yıl 70’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nın final heyecanı Wiener Stadthalle’de yaşandı.
Final gecesinde 3. sırada sahne alan İsrail temsilcisi Noam Bettan, performansı sırasında salondaki bazı izleyiciler tarafından Filistin bayraklarıyla protesto edildi. Bettan şarkısına başladığı anda seyirciler Filistin bayraklarını açarak tepkilerini gösterdi.
Finalde Danimarka, Almanya, İsrail, Belçika, Arnavutluk, Yunanistan, Ukrayna, Avustralya, Sırbistan, Malta, Çekya, Bulgaristan, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Moldova, Finlandiya, Polonya, Litvanya, İsveç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İtalya, Norveç, Romanya ve ev sahibi Avusturya sahne aldı.
Jüri ve halk oylamasının ardından Bulgaristan temsilcisi Dara, “Bangaranga” adlı şarkısıyla 516 puana ulaşarak yarışmanın kazananı oldu.