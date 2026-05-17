Bu kapsamda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2026 yılı içerisinde toplam 1.258 işletmeye, fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin 962 lira 50 kuruş tutarında idari para cezası uygulandı.

Bakanlık açıklamasında, temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik yapılan incelemelerde fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 13 işletmeye toplam 9 milyon 643 bin 310 lira, ekmek ve simit ürünlerine ilişkin denetimlerde tarifeye aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 75 işletmeye toplam 12 milyon 953 bin 700 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Yabancı menşeli e-ticaret pazar yerlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının ardından yerel e-ticaret platformlarında gerçekleşen fiyat artışlarına ilişkin denetimlerde ise 840 işletmeye toplam 151 milyon 718 bin 280 lira ceza uygulandı. Meyve ve sebze fiyatlarında meydana gelen olağanüstü artışlara yönelik inceleme ve denetimler sonucunda da 330 işletmeye toplam 215 milyon 115 bin 676 lira 50 kuruş idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı, özellikle Kurban Bayramı öncesinde alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler, otogarlar ve toptan satış merkezlerinin yakın takip altında olduğunu bildirdi.