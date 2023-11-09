Bursaspor Başkanı Recep Günay, son günlerde hakemlere dair yaptığı açıklamalar nedeniyle Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan beyanlar, "sportmenliğe aykırı hareket" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" gerekçesiyle PFDK'ya taşındı. Bu kapsamda, Başkan Günay'ın söz konusu açıklamaları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. ve 38. maddeleri uyarınca sevk edilmesine karar verildi.

“Bursaspor Kulübü’nün 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay’ın 06.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”