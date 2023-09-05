Çanakkale’de direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında Çanakkale-İzmir kara yolunun 28’inci kilometresi Gökçalı köyü yakınlarında meydana geldi. Gülsümay Akıncı (49) idaresindeki 17 GA 901 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yolun sağına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği araç sürücüsü Gülsümay Akıncı ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.