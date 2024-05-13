Bursa Teknik Üniversitesinde ’Yenilikçi Yapı Zirvesi’nin (İnnoCon24) açılışı gerçekleştirildi. 8 panelden oluşan Zirve’de konuşan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, ’Deprem geliyor’ diyerek uyardı. Zirve’nin ilk gününde, Yapı ve Kent Estetiği, Ulaşım ile Geoteknik ve Teknoloji başlıkları da masaya yatırıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Modern Yapı Topluluğu tarafından düzenlenen ’Yenilikçi Yapı Zirvesi’nin açılışı Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon’da yapıldı. Zirve’nin açılışına BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, kurum ve kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Zirve’nin açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, yapı sektörünün Türkiye’nin öncü alanlardan bir tanesi olduğunu söyleyerek, ’Bu önemli sektörün; akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri Yapı Zirvesi kapsamında, iki gün boyunca önemli konu başlıkları altında bir araya gelme fırsatı bulacak” ifadelerini kullandı.

BTÜ’nün deprem ve yapı konusunda pek çok projede yer aldığını kaydeden Rektör Çağlar, “İnşaat mühendisliği alanındaki yetkinliğimizi, ilgili kamu kurumları ve özel sektör ile paylaşmaya ve ortak çalışmalar yürütmeye her zaman açığız. Bugün oturumlarda gerçekleştirilecek konuşmaların ve paylaşılacak bilgilerin tüm katılımcılarımıza ve sektöre değerli katkılar sağlamasını diliyorum” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem, genç meslektaşlarla bu tür etkinliklerle bir araya geldiklerini ve bunun hem öğrenciler hem de sektör için çok değerli olduğunu söyledi. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ise bu tür etkinliklerle aynı zamanda geleceğin girişimcilerinin de yetişmiş olduğunu ifade etti. BTÜ Modern Yapı Topluluğu Başkanı Batuhan Özman, Zirve ile geleceğin yapı dünyasının şekillenmesi için bir adım atacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından “Deprem” konulu panele geçildi. Panelin ilk konuşmacısı ise Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki oldu. Yoshinori Moriwaki, “İki Ülke Arasındaki Depremi Önleme Farklılıkları” başlığıyla Türkiye ve Japonya’yı karşılaştırdı. Deprem gerçeğine karşı da uyaran Moriwaki, “İstanbul’u etkileyen son iki büyük deprem 1509 ve 1766 yıllarında oldu. Marmara Denizi altındaki fayların da Kuzey Anadolu Fayı’nın yüzeyindeki parçaları gibi 200 ile 250 sene civarında bir tekrarlama periyodu olduğunu düşünürsek, günümüzde İstanbul’u etkileyen büyük bir depremin olacağı kaçınılmazdır” dedi.

Bursa için de uyarılarda bulunan Yoshinori Moriwaki, “Bursa’da gelecek 50 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimali bir hayli fazla. Bu 50 sene istatistiki olarak gelecek bir hafta veya bir ay içinde olabileceği gibi 50 seneden sonra da olabilir. Fakat şu bir gerçek ki Bursa’da büyük bir deprem olacak. Bu nedenle gerekli önlemler alınmalıdır” diye konuştu.

Türkiye’nin depremde insan kaybı açısından dünyada 3’üncü sırada yer aldığını vurgulayan Moriwaki, “Türkiye’de çok büyük ve sık aralıklarla deprem olmamasına rağmen bu kayıp çok büyük. Bu sorunu hep beraber çözmemiz gerekiyor. Türkiye’de 21 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 50’si kaçak. Bu stokun elden geçirilmesi, yapısal güçlendirme yapılması lazım. Ayda bir kere okullarda ve mahallelerde deprem tatbikatı düzenlemesi şart. Anaokulundan başlayarak deprem eğitimin verilmesi lazım. Bu tür önlemlerle bu sorunu hep birlikte çözebiliriz” diye konuştu.

Deprem Paneli AFAD’dan Özgün Ünver ve Teknolojik İzolatör Sistemleri Genel Müdürü Uğurcan Özçamur’un sunumlarıyla devam etti. Bu panelin ardından “Yapı ve Kent Estetiği Paneli”ne geçildi. Burada ise Rahmi Dede, Ali Ekinci ve Cemil Aktaş yapı ve kent estetiğine dair paylaşımlarda bulundu. Geoteknik ve Teknoloji Paneli’nin konuşmacıları ise Bursa Zemin Teknolojileri’nden Gülşah Özerel Yılmaz ve InSuppliers’den Güliz Fiş oldu. Ulaşımın değerlendirildiği panelde ise Yapıray’dan Volkan Okur Yılmaz ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Sezgin Küçükbekir konuşmacı olarak yer aldı.

Yenilikçi Yapı Zirvesi’nin ikinci gününde ise Yapım Yönetimi Paneli’nde Bilgili Holding’den Levent Abay, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği’nden Serdal Aktaş ve İnşaat Mühendisi Cem Kafadar yer alacak. Tasarım Günlükleri Paneli’nde Korhan Erol ve Fulya Akfidan deneyimlerini paylaşacak. Malzeme Sektörü ve İSG Paneli’nde Bursa Beton’dan Mehmet Savaş Aydın ve Özler Kalıp İskele’den Okan Ayvacı konuşma yapacak. Zirvenin son paneli olan Baraj ve Su Kaynakları konusunu ise Energo-Pro’dan Murat Dağdeviren ve Çağlar Gazioğlu ile Devlet Su İşleri’nden Murat Can anlatacak.