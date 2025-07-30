Casper’ın yüksek performanslı bilgisayar markası Excalibur, Intel ve Teknosa iş birliğiyle hayata geçirilen RE:PLAY oyun turnuvası, teknoloji ve oyun tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik, hem sanal hem de fiziksel yarış deneyimini aynı anda sundu.

Yıl boyunca Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenecek olan RE:PLAY serisinin ilk durağı Ankara ANKAmall AVM olurken, katılımcılar Excalibur G870’in gücünü Forza Horizon 5 arenasında birebir deneyimleme fırsatı yakaladı. Excalibur G870 serisinin sunduğu yüksek performans sayesinde, oyuncular rekabetin sınırlarını zorladı.

Sanal ve fiziksel dünya Excalibur ile birleşti

Etkinlikte en dikkat çekici deneyimlerden biri ise özel pistte gerçekleştirilen uzaktan kumandalı araç yarışları oldu. Ancak bu araçlar geleneksel yöntemlerle değil, Excalibur G870 bilgisayarlar üzerinden özel olarak geliştirilen bir yazılımla kontrol edildi. Böylece ziyaretçiler, fiziksel dünyadaki yarışları da Excalibur ile yönetti. Teknoloji ve eğlencenin buluştuğu bu deneyim, oyun severlerden tam not aldı.

Ünlü yayıncıya büyük ilgi

Etkinliğe katılan sevilen yayıncı Pelin "Pqueen" Baynazoğlu’nun varlığı, alana olan ilgiyi artırdı. Binden fazla oyun tutkunu, Pqueen ile buluşup hatıra fotoğrafları çekerek etkinliği unutulmaz kıldı.

RE:PLAY Türkiye’yi dolaşıyor

Toplamda 10 fiziksel etkinlikte oyun severlerle buluşacak RE:PLAY’in sıradaki durağı 3 Ağustos’ta Bursa Sur Yapı Marka AVM olacak. Turnuvanın büyük finali ise İstanbul’da gerçekleşecek. Finalde yarışacak 10 finalist, büyük ödül olan 500 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki için rekabet edecek. Ayrıca ikinciye RTX 5000 ekran kartlı Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 yüksek işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.