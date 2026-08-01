Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında orta refüje çıkan bir otomobil ağaca çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Olay, saat 23.45 civarında Bursa-Yalova karayolu Orhangazi geçişinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Yalova yönüne ilerleyen 16 RAF 77 plakalı otomobil ile 16 BDL 34 plakalı arabalar henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı.

Kaza yapan vasıtalara çarpmamak amacıyla manevra yapan M.Ü.(35) yönetimindeki 06 GS 328 plakalı otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çıktı. Ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin kadın sürücüsü M.Ü. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Alanda ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne nakledilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.