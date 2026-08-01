Şirket yeni döneme, güçlenen finansal yapısı ve köklü perakende geçmişiyle müşteri deneyimini iyileştirmeyi, iş ortaklarıyla bağlarını derinleştirmeyi ve ekonomik etkisini büyütmeyi hedefleyerek giriyor. Süreci değerlendiren Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, "Yeni dönemde güçlenen finansal yapısıyla CarrefourSA’nın kalitesini Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız" dedi.

CarrefourSA’nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28’lik bölümünün Aydın Grup’a devrine ilişkin gerekli, Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçler tamamlandı ve devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti. Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında, ayrı segmentlerde ve kendi marka kimliklerini koruyarak bağımsız şekilde sürdürecek. CarrefourSA, uzun yıllara dayanan perakende deneyimini yeni sahiplerinin mali gücüyle birleştirerek büyüme odaklı bir döneme giriyor. CarrefourSA’nın CEO’su olarak bu döneme Hatice Evren liderlik edecek.

"Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. CarrefourSA’nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkânı veriyor" sözleriyle yeni dönemin önceliklerini paylaşan Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan şöyle konuştu: "Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hâle getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından da güven veren, değer oluşturan ve birlikte büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak."

Yeni mağazalarla erişim genişleyecek

Erhan Bostan, "CarrefourSA’nın en güçlü yanlarından biri tazeliği, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliğidir. Bu gücü daha da büyüterek Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacağız. Hedefimiz, Türkiye’nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir. Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz" dedi.

1.200 mağaza, 10 bine yakın çalışan

CarrefourSA, Türkiye gıda perakendesinin köklü oyuncularından biri. Şirket, 77 ilde bin 237 mağaza ve 9 bin 599 çalışanla hizmet veriyor. Toplam 528 bin 261 metrekare satış alanında 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market ve 2 profesyonel market ile 632 bayiden oluşan bir ağ işletiyor. Şirket, 2025’te online ve fiziksel kanallarıyla 300 milyon müşteriye ulaştı; aylık ortalama 10,5 milyon dijital ziyaretçi ağırladı.

Aydın Grup; Türkiye’nin 81 ilinde 13 bini aşkın mağazasıyla faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük indirim market zincirlerinden biri olan A101’in yanı sıra, Türkiye ve yurt dışında 400’ün üzerinde mağazaya ulaşan English Home’u, 315 mağazalık yaygın ağıyla EVE’yi, 13 hastaneyle Memorial Sağlık Grubu’nu bünyesinde bulunduruyor. 80 bini aşkın çalışanı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren güçlü şirketleri ve uzun vadeli yatırım anlayışıyla ekonomiye değer üreten Aydın Grup, Türkiye’nin en büyük istihdam sağlayan iş gruplarından biri konumunda bulunuyor.